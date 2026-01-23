西武は23日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。新人ではドラフト1位・小島大河捕手（22＝明大）ら上位3選手が宮崎・南郷での1軍スタート。DeNAからFA加入の桑原将志外野手（32）、日本ハムから加入の石井一成内野手（31）も1軍組となった。巨人を戦力外となり、育成選手として契約した下手投げの高橋礼投手（30）、台湾代表の4番を務めた新外国人の林安可（リン・アンコー）外野手（28）らも1軍スタート。◇キ