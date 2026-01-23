巨人の新人合同自主トレ最終クール２日目が２３日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われ、新人６投手が２０日以来、３度目のブルペンに入った。ドラフト３位・山城京平投手＝亜大＝は初めて捕手を座らせて投球。ツーシームやカットボールを織り交ぜ、約３０球を投じた。「まだ課題もいっぱい残っている。でも少しつかんでいる感覚もある」と手応えを口にした。山城は１７４センチ、７０キロの体から、天性のバネで最速１５