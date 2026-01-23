会見する伊原木隆太 岡山県知事 岡山県は、サッカーJ1、ファジアーノ岡山の本拠地、JFE晴れの国スタジアムの観客席を1000席程度増やす方針を決めました。 約1000席を増設するのはスタジアム南側の芝生エリアです。 2026年12月からのJリーグの休養期間中に、基礎工事が最小限で済む鉄骨ユニットスタンドを設置する想定です。完成は、2027年2月の予定で事業費は約2億5000万円です。 （岡山県