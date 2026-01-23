ライフネット生命保険株式会社が、先ごろ発表された2026年オリコン顧客満足度（R）調査 生命保険ランキングにおいて、総合第1位を受賞した。「わかりにくさ」や「手続きの迷い」が、そのままユーザーの不安につながりやすい保険商材だが、同社は開業以来「正直に、わかりやすく、安くて、便利に。」をスローガンに向き合ってきたことが結果にも結び付ているようだ。【写真】ライフネット生命の代表取締役社長を務める横澤淳平氏