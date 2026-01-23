◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)卓球の全日本選手権は23日、一般の部・女子シングルスの8強がそろいました。女王・早田ひな選手が5回戦で矢島采愛選手に4−1、6回戦で赤江夏星選手に4−2で勝利。4連覇へ向けて、準々決勝進出を決めました。同日にジュニアの部で4連覇を飾った張本美和選手は、6回戦で笹尾明日香選手と対戦。ジュニアの試合と合わせて、1日5試合目となるハードスケジュールで