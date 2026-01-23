投開票まで１６日間という戦後最短の「超短期決戦」となる今回の衆院選。大雪に見舞われている山形県内は、各自治体の選挙管理委員会が急ピッチで準備を進めている。入場券が間に合わなかったり、投票用紙を発注し直したりとトラブルも発生。異例の決戦に関係者も大わらわだ。雪中の設置作業吹雪の中、米沢市で２２日から始まったポスター掲示板の設置作業。同市金池の北村公園前では、防寒着に身を包んだ作業員が腰まで積もっ