大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が23日、都内で行われた2025年度日本PR大賞の表彰式で「パーソン・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。公益に貢献し、話題性や高い発信力などでPRに活躍した人に贈られる賞。愛されキャラとして万博を身近な存在にして盛り上げたことが評価された。ミャクミャクは「すてきな賞に選んでくださり、ありがとうございました。大阪・関西万博に世界中からたくさんの人が来てくれて本当に