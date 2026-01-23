元TBSのフリーアナウンサーでナインティナイン矢部浩之の妻、青木裕子（43）が23日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ハマっていた俳優と対面した喜んだ。この日はママ友の元自民党衆院議員の金子恵美氏と一緒にゲスト出演した。青木は11歳の長男と10歳の次男の母。番組の金曜日レギュラーで俳優の犬飼貴丈（31）を見て、「私の長男が、『仮面ライダービルド』が大好きで…」。犬飼が主役の仮面ライダ