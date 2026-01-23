JR東日本によりますと、埼京線は午後4時19分頃、十条駅と赤羽駅の駅間での安全確認の影響で上下線で運転を見合わせている。係員による確認作業を行っていて、運転再開の見込みは立っていないという。この安全確認の影響で、宇都宮線の東京〜宇都宮間の上下線、高崎線の東京〜高崎駅の上下線、京浜東北線の全線、湘南新宿ラインは宇都宮線と横須賀線の列車で運転を見合わせている。さらに、山手線の運行にも遅れが出ているとしてい