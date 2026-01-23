¥Ý¥±¥â¥ó¤È½é²»¥ß¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó feat. ½é²»¥ß¥¯ Project VOLTAGE¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ý¥±¥ß¥¯¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¥°¥Ã¥º¥·¥ê¡¼¥º¡Ö18 Harmony Stage¡×¤ò1·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢1·î29Æü10»þ¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Ûº£²óÈ¯Çä¤µ