新潟県では、２５日にかけて平地でも大雪となる見込みです。交通障害に注意が必要です。新潟地方気象台は２３日午後４時２６分、大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報を発表しました。日本付近は２５日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込み、県内は２５日にかけて山沿いだけでなく平地でも大雪となるでしょう。大気の状態が非常に不安定となり、