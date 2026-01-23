Image: ¥¢¥¯¥â¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ý¥Á¥ç¥ê¤È¿»¤±¤Æ2ÉÃ¤ÇÈ¯¸÷¡£¿ÌºÒ¤ËÁø¤Ã¤ÆÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ïÍÑ¤Î²ûÃæÅÅÅô¤Ê¤É¥é¥¤¥È¤Î¾ïÈ÷¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÅÅÃÓ¼°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÂÀÍÛ¸÷½¼ÅÅ¤ä¼ê²ó¤·È¯ÅÅ¼°¤Ê¤É¥¢¥ì¥³¥ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ÄÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ä°­Å·¸õ¡¢²ø²æ¤äÈè¤ì¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥É¥ì¤â°ìÄ¹°ìÃ»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Í×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤ËÄ¹¤¯¸÷¤ë¥é¥¤¥È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿1ml¤Î