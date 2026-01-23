¸å²ùÀè¤Ë¤¿¤¿¤º¡Ä2002Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡¢½÷Í¥¤ÎµÜÃÏ¿¿½ï¤¬?Øò²ù¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡Ä¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Î¤»¤¿¥Æ¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¤Ï¤¬¤¹¡×¤ÈÌÀµ­¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤¬´°Á´¤Ë¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤ªÃãÌÜ¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤µ¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç