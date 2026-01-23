?¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õ´ã¶À?¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»Ñ¤Ç¡Ä½Ð»º¤«¤é4¤«·î¡¢½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤¬¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥ì¥¢¤Ê?¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ?¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¸µ¡ÖBE:FIRST¡×¤Î»°»³Î¿µ±¤È¤ÎÆþÀÒ¤ÈÇ¥¿±¤òÆ±»þÈ¯É½¤·¡¢9·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¼ñÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Éã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë­¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥¡¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î?¥ª¥Õ