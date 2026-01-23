23日午後、広島市安佐北区白木町の民家で火事があり消火活動中です。消防によると、午後3時ごろ、「風呂場あたりが燃えている」などと通報が相次ぎました。木造2階建ての民家が燃えており、近くには山林があります。警察によると、この家に1人で住んでいる60代の男性は逃げ出して無事だということです。広島県の南部は乾燥注意報が発令されており、火の取り扱いに注意が必要です。（2026年1月23日午後4時30分の情報）火事はその後