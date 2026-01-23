モデルでタレントの貴島明日香（29）が23日までに自身のインスタグラムを更新。駅のホームでのメガネ姿のワンショットを投稿した。自身のインスタグラムで「とっても寒かった日の帰り道」とつづった。そして写真では駅のホームで寒さをしのぐ、メガネ姿のワンショットを投稿した。ネットでは「最高」「可愛い」「良き写真」「とても美しい」などの声が上がった。