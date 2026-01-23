衆院本会議に臨む高市首相＝23日午後0時52分高市内閣は23日の臨時閣議で、衆院解散に関する政府声明を決定した。高市早苗首相が掲げる「責任ある積極財政」や安全保障政策の抜本的強化を挙げ「重要な政策転換を国民に正面から示し、信を問うべきだと考えて衆院を解散することにした。総選挙で信任をいただき、新たな国づくりに取り組む」と表明した。自民党と日本維新の会の連立で政権の枠組みや政策が大きく変わったと指摘。