シンガー・ソングライターのWurtS（ワーツ）が23日、公式サイトとSNSを更新し、体調不良で当面の間休養することを発表。主催ライブ等も中止するとし、コメントを寄せた。【画像】眞栄田郷敦と初対面したWurtS発表で「WurtSの休養に関するお知らせと、主催ライブの公演中止およびイベント出演見合わせのご案内」とし、「WurtSが体調不良のため、当面の間、休養させていただくこととなりました。今後の活動につきましては、本人