アイスダンス・フリー演技する吉田唄菜（左）、森田真沙也組＝北京（共同）【北京共同】フィギュアスケートの四大陸選手権第2日は23日、北京で行われ、アイスダンスでミラノ・コルティナ冬季五輪団体要員の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は合計170.66点で7位だった。フリーの自己ベストを更新したものの、リズムダンス（RD）から順位を一つ落とした。女子はショートプログラム（SP）首位の中井亜美（TOKIOインカ