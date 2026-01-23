ウクライナの和平計画をめぐり、ロシアのプーチン大統領とアメリカのウィットコフ特使らがモスクワで会談しました。ロシア側は、領土問題を解決しなければ、長期的な解決は望めないと改めて表明したということです。プーチン大統領は22日、モスクワを訪れたアメリカのウィットコフ特使、トランプ大統領の娘婿のクシュナー氏らと会談しました。ロシア大統領府によりますと、会談は深夜に始まって4時間近くに及び、ロシア側からはウ