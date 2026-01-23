◆卓球◇全日本選手権第４日（２３日、東京体育館）女子シングルス６回戦が行われ、昨年大会準優勝の１７歳・張本美和（木下グループ）が笹尾明日香（日本生命）をゲームカウント４―１で退け、８強入りを果たした。同日のジュニア女子では準々決勝から３試合に臨み、決勝で同学年の小塩悠菜（ＪＯＣエリートアカデミー）を３―１で下して、史上２人目の４連覇を達成した。ジュニアの表彰式直後から行われた一般シングルス