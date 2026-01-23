º£Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºùÅç¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿ºùÅçÂçº¬¤¬23Æü¤¢¤µ¡¢¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ç¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢280¸Ä¤ÎºùÅçÂçº¬¡£ ºùÅç¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ ºùÅç¤Î4¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÊÄ¹»¤·¡¢¾®Ãæ°ì´Ó¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø¹»¤´¤È¤Ë¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤­¤ç¤¦23Æü¤ÇºÇ¸å¤Ç¤¹¡£ 23Æü¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1200±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ÏÅìºùÅç¾®³Ø¹»¤Î4500±ß¡£ »Ò¤É¤â