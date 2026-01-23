SUBZERO¡ÊUSA¡Ë¡¢NASTY¡ÊGERMANY¡Ë¡¢VOLUMES¡ÊUSA¡Ë¡¢WHISPERS¡ÊTHAILAND¡Ë¡¢FLESH JUICER¡ÊTAIWAN¡Ë¤é³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·æÛ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎHardcore / Metal¥·¡¼¥ó¤Î¡É¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¡É¤òÂçºå¤Ë½¸Ìó¡£SAND¤ÎMAKOTO¤ÈCrystal Lake¤ÎYD¤¬¥­¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖFURIOUS WORLD FEST¡×¤¬¡¢2024Ç¯³«ºÅ¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËNAMBA OSAKA Yogibo Meta Valley / Holy Mountain¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤Î³¤³°¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢