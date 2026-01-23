岡山城岡山・北区 岡山県は、2025年7月19日から10月31日まで開催した「おかやまハレいろキャンペーン2025」の期間中、県内の主な観光地を訪れた観光客数をまとめました。県内の124施設の利用者は延べ540万人余りでした。大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭2025の相乗効果もあり、県全体で前年の同じ時期の101.0%となっています。 エリア別では、備前エリアが前年同期比106.7%、備中エリアが同比99.6%、美作エリアが