£²£³Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂ³¿­¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ï¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤È¤Ê¤êÇã¤¤°Â¿´´¶¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï½Å¤¯°ì»þ¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ Âç°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ£±£µ£·±ß£¹£¸Á¬¹â¤Î£µËü£³£¸£´£¶±ß£¸£·Á¬¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£²£°²¯£¹£¶£±£¶Ëü³ô¡£ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£¶Ãû£³£¹£²£¹²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¹£²£³¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó£µ£·¡ó¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê