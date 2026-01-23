植田総裁会見後、円安進む、ドル円は１５９円１８銭まで＝ロンドン為替 植田日銀総裁会見では、物価見通しがどんどん上昇していく状況にはない、（利上げにつながる）目標実現の確度、１２月会合から大きな違いはないなどの発言があり、３月の利上げは難しいとの認識が市場で広がる中で、円売りが強まった。ドル円は１５９円台を付ける展開となっている。 USDJPY 159.17