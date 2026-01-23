メインシナリオ・・・上値追い、0.6900を目指す。1月7日に0.6767まで上昇後、調整安場面となっていたが21日線付近が支持となり上昇を再開、21日に直近高値の0.6767を上抜くと、今日は0.68台半ばまで水準を引き上げている。目先、上値追いの展開になりそうだ。節目の0.6900が最初の関門。0.69台に乗せると、2024年9月30日の高値0.6942や0.7000を試すとみる。0.7000台に突入すれば、23年2月14日の高値0.7029や節目の0.7100がタӦ