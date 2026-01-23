メインシナリオ・・・昨年12月24日の高値0.5853ドルを上抜いて戻り高値を更新し、上値探り再開が示唆されている。昨年7月1日の高値0.6120ドルから昨年11月21日の安値0.5581ドルまでの下げに対する61.8％戻しを達成しており、0.6000ドルの節目を上抜き、昨年9月17日の高値0.6007ドルも上抜けば、昨年7月24日の高値0.6059ドルを試す可能性がある。さらに上昇するようなら、2024年10月11日・2025年7月1日の高値0.6120ドルが上値の目標