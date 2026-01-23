¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¤Î¥±¥¤¤³¤È²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÁýÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿Ì¤Í£mie¤È¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¤Ë¹â¹»1Ç¯¤ÎÅß¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¥×¥í¥¢¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç½êÂ°¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò²óÁÛ¡£Åö½é¤Ï¥½¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÀ¼¼Á¤¬Á´Á³°ã¤¦¤±¤É¡¢¥Ï¥â¤Ã¤¿»þ¤¬À¨¤¤ÇÜ²»¤Î