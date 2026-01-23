◇卓球全日本選手権シングルス第4日（2026年1月23日東京体育館）ジュニアの部の女子決勝が行われ、17歳の張本美和（木下グループ）が小塩悠菜（JOCエリートアカデミー/星槎）と対戦し、3―1で下して4連覇を達成した。ジュニア女子の4連覇は、石川佳純以来となる史上2人目。過去に3連覇した福原愛を上回った。第1ゲームを11―6で制すると、第2ゲームは10―12で競り負けながら、第3ゲームは11―1。第4ゲームも11―6で奪っ