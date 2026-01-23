タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノさんが書類送検されました。捜査関係者によりますと、書類送検された「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノさんは去年10月、渋谷区の動物病院で当時マネージャーだった女性に殴る蹴るなどの暴行を加え、全治2週間のケガをさせた疑いがもたれています。マネージャーの女性は、デヴィさんの飼い犬が体調不良になったため動物病院を訪れましたが、飼い犬が死に、駆けつけたデヴィさんが病