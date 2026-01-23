四日市競輪場のF1「WNRCTC杯」は24日が初日。23日は前検が行われた。8Rの中部勢は話し合いの結果、神田―竹内雄―岩本で勝負することに。「同県の後輩がいない限り、今年は自力基本で」という神田の強い決意があってこその並びだ。番手戦となった竹内雄作（38＝岐阜）は、今回がS級復帰2場所目。「久しぶりの9車はきつかった」と話したように直前の立川記念では最終日の1着1本にとどまった。ただ、「A級戦で得るものは何