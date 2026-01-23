タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノさんが、東京・渋谷区の動物病院でマネージャーの女性に暴行を加えてケガをさせたとして、書類送検されました。【映像】書類送検されたデヴィ・スカルノさんタレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノさん（85）は、去年10月、渋谷区の動物病院で当時マネージャーだった30代の女性に対し、胸や腹を殴るなどして全治2週間のけがをさせた疑いがもたれています。捜査関係者に