アメリカのトランプ大統領はイランで起きた反政府デモをめぐって、アメリカ軍の大規模な艦艇がイラン周辺に向かっていると述べました。【映像】焼け焦げた車体（イランの様子）トランプ大統領「イランに向けて大規模な部隊が向かっている。何も起きないことを願うが、非常に注意深くイランを監視している」トランプ大統領は22日、記者団に対し、「万が一の事態に備えて、多くの艦艇をイランの方向に派遣している」と述べました