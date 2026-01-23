北秋田市阿仁吉田の国道105号は、雪崩で通行止めとなっていましたが、午後5時25分に解除されました。けが人などはいませんでした。北秋田警察署の調べによりますと、雪崩で一時通行止めとなったのは北秋田市阿仁吉田字向田の国道105号です。道路上に高さ1メートルほど雪が崩れ落ち、現場付近の約100メートルが通行止めとなりましたが、午後5時25分に解除されました。けが人や巻き込まれた車はないということです。