（買い物客）「やっぱり高いのは実感します」（買い物客）「一つ一つの値段が上がっていると思いますね」（買い物客）「上の子が中学生なのでけっこう食べるから大変です」買い物客が口をそろえるのは、ずっと苦しめられている“物価高”です。札幌市内のこのスーパーでは、度重なる値上げによって飲食料品が２年ほど前に比べ２割から３割程度値上がりしているといいます。円安や世界情勢の影響が暮らしを直撃していま