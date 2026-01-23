Ä¹ºê»Ô¤Ç23Æü¸áÁ°¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ½÷À­1¿Í¤¬½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 23Æü¸áÁ°10»þ45Ê¬º¢¡¢Ä¹ºê»Ô°Ê²¼½ÉÄ®(¤¤¤¬¤ä¤É¤Þ¤Á)¤Î¹ñÆ»499¹æ¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¡¢ÌîÊìºêÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ­¤È¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿90Âå¤Î½÷À­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷