日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。那須川天心（27＝帝拳）、増田陸（28＝帝拳）が絡む2つの挑戦者決定戦を予想した。1つ目はWBCがバンタム級で挑戦者決定戦を指令した1位のファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）と2位・那須川天心の一戦。和気氏は「指令からだいぶ時間が経ってい