社員や元社員が顧客から金銭をだまし取るなどの不適切行為が発覚したプルデンシャル生命保険の間原寛社長は２３日、東京都内で開いた記者会見で、被害に遭った顧客の補償を検討する第三者委員会を設置する方針を明らかにした。２月１日付で辞任する間原氏の後任に就く得丸博充氏は、問題の原因が業績に過度に連動した報酬制度にあるとして、今年６月までをメドに、新たな報酬制度の導入を目指す考えを示した。