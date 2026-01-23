2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¸©ÂçÏÌÄ®¤ÇÆ±6¡Á8Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹ñºÝ¥¹¥­¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¡ÊFIS¡Ë¸øÇ§¤Î¡ÖFIS¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥¹¥­¡¼ÂçÏÌÂç²ñ¡×¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬23Æü¡¢¸©¥¹¥­¡¼Ï¢ÌÁ¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñ±¿±Ä¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÄ®¿¦°÷¤¬½°±¡Áª¤Î¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡£22Æü¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¤·´Ø·¸¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¸©¥¹¥­¡¼Ï¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä®¿¦°÷10¿Í¤Û¤É¤¬¥¿¥¤¥à·×Â¬¶ÈÌ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤È