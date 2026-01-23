冬の民放連続ドラマが始まり、テレビ担当記者による恒例の座談会を開きました。ミステリーにＳＦ、ラブコメと多彩なジャンルの意欲作が並ぶ中、鮮やかなスタートダッシュを切ったのは、夢に向かって走るヒロイン。志田未来の熱演が光る「未来のムスコ」が満票で１位に輝きました。小ヒロインの役名が未来、主演も未来で「未来のムスコ」。タイトルがいいよね。範「自分の息子が時を超えて会いに来た？」という設定はＳＦ