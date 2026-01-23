ÇÐÍ¥¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤¬¡¢¤­¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Á9¡§48¡Ë¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡£1999Ç¯10·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¹ÔÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤¬¡¢ÊüÁ÷300²ó¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢Âô¸ý¤ÈÆâÆ£¹ä»Ö¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤â¤Ã¤È¥Þ¥ê¥³¤Ç