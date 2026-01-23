セクシー女優にとって、出身地は同郷のファンが増えるものであるのと同時に、身バレの可能性もある危険なものです。身バレを避けるため、出身地を公表しないセクシー女優もいるほど。しかし、あえて「八丈島出身」と公表して話題を呼んだセクシー女優が、川越にこさんです。身バレ100％の危険をものともせず、川越にこさんが出身地を公表した理由、そして公表によって得たものとは？◆出身地を隠すくらいなら、辞めたほうがいい―