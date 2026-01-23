º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢23Æü¤â¿·³ã¤Ê¤ÉËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¸áÁ°10»þÁ°¤Î¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®»Ô¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Î²°º¬¤òÊ¤¤¦Ê¬¸ü¤¤Àã¤È¡¢Àã¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÂçÀã¤Î·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤ë¿·³ã¸©¤Ç¤ÏÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¸©¤Ç¤Ï25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç24ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë80cm¡¢24Æü¤«¤é25