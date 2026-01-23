º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Ç¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤¬¡¢¸ÅÁã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¿ô¥«·î´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2014Ç¯5·î¡¢¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ï¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£¸µ¥Á¥êÂåÉ½GK¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ö¥é¡¼¥Ü»á¡Ê2024Ç¯8·î26Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¡Ë¤È¤ÎGK¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÀ©¤ò·Ð