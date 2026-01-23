·Ù»¡½ð¤ÎÍèÄ£¼Ô3¿Í¤«¤é·×Ìó10Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅðºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¹­Åç¸©·Ù½äººÄ¹ÁýËÜ¿µÌéÈï¹ð¡Ê31¡Ë¡áÄ¨²üÌÈ¿¦¡á¤Ë¹­ÅçÃÏºÛ¤Ï23Æü¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò2Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£±¿Å¾ÌÈµö¤Î¹¹¿·¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢»ëÎÏ¸¡ºº¤Ç²ÙÊª¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ê¤É¤ËÅð¤ó¤À¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£²£°æÍµÈþºÛÈ½´±¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡Ö·Ù»¡´±¤Ø¤Î¿®Íê¤ò°­ÍÑ¤·¤¿¼ê´·¤ì¤¿ÈÈ¹Ô¤Ç¡¢¾ï½¬À­¤â¤¢¤ë¡£¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¸©·Ù¤Ï·×Ìó25Ëü