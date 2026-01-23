À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¹¬Ê¡¼Â¸½ÅÞ¡×¤Ï23Æü¡¢½°±¡Áª¤Ø¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Öº£¸å¤âÁ´¹ñ¤ÇÃÏ¸µ¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¯¼£³èÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢À¯ºö¿»Æ©¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¹¬Ê¡¼Â¸½ÅÞ¤ÏÁ°²ó2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤äºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£