打撃練習をする西武・源田＝前橋市3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選ばれた西武の源田壮亮内野手が23日、前橋市で練習を公開し、打撃練習を中心に汗を流した。前回大会は正遊撃手として制覇に貢献。「また優勝したい。日本を盛り上げるように頑張っていく」と決意を述べた。海外勢の速球を力強く打ち返せるように、筋力トレーニングに本格的に着手した。体重は昨季から4キロ増え、体に厚みが出たと