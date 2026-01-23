最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」がSoftBank Free Styleで販売開始！ソフトバンクは23日、同社が提供する携帯電話サービス「SoftBank」の公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」におけるオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）を取り扱う「SoftBank Free Style（ソフトバンク・フリー・スタイル）」（ https://www.softbank.jp/online-shop/special/products/lineup/freestyle/ ）において