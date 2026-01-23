まだまだ寒いこの季節。暖かい部屋の中で、さまざまな文章に触れ、心を豊かにするチャンス。おすすめの新刊4冊を紹介します。 『最後の皇帝と謎解きを』犬丸幸平／宝島社／1760円 舞台は1920年の紫禁城。大連育ちの18歳の一条剛は、廃帝の身である15歳の溥儀に水墨画の（贋作）師として雇われる。溥儀が皇帝に復帰するための資金作りの贋作ミステリーかと思いきや、密室殺人など宮廷内で起こる4話の謎を重ねる連作ミ